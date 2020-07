De pierre et d'os, l'immersion chez les Inuits

Depuis son roman Née contente à Oraibi (2016), Bérengère Cournut s'immerge dans la culture et les traditions des peuples indigènes. Avec De pierre et d'os (2019), elle s'intéresse au peuple Inuit, à leurs chants et au monde chamanique.

Au contact du peuple Hopis et de la culture amérindienne, Bérengère Cournut écrit Née contente à Oraibi. Elle découvre l'art inuit durant cette période d'écriture et commence à lire des travaux ethnologiques et ethnographiques. Les fonds d'archives Pierre Malory et Paul-Emile Victor sont à la base de ses recherches. L'inspiration lui parvient également de chants recomposés et de sculptures inuits. Ces chants permettent de régler des conflits, de transmettre une tradition orale. Les chamans ont aussi ce rôle, ils dénouent la parole et font le lien entre le monde des vivants et des morts. L'autrice s'imprègne d'un monde étranger sensoriellement parlant. Avec De pierre et d'os, Bérengère Cournut soulève plusieurs questions : la place de la femme dans le monde chamanique, la maternité...

De pierre et d'os est un roman sur le deuil de la famille. Bérengère Cournut

De pierre et d'os narre l'histoire d'Uqsuralik, jeune femme inuit livrée à elle-même suite à une fissure de la banquise. Elle se retrouve en lien direct avec le territoire et doit survivre par ses propres moyens. La scène inaugurale où la banquise la sépare de sa famille est inspirée du récit de Comock l'esquimau et du film Nanouk l'esquimau de Robert Flaherty.

Retrouvez notre dossier "Plongée littéraire dans le réel" sur notre webmagazine Balises : https://balises.bpi.fr/litterature/plongee-litteraire-dans-le-reel

Retrouvez toute la programmation du festival sur le site d'Effractions : https://effractions.bpi.fr/

Rencontre enregistrée en février 2020

Avec Bérengère Cournut, écrivaine

Philippe Le Goff, musicien, compositeur