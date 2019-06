Le temps comme moyen de construire les villes

Les villes se structurent et fonctionnent désormais par le temps. Elles évoluent dans le temps long et dans l’espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaire et saisonniers. Comment le temps est devenu un moyen de penser les villes ?

Les villes font face à différentes problématiques liées au temps. Avec l’allongement de la durée de vie des habitants, les rythmes de vie et de travail sont de plus en plus diversifiés et individualisés. En France, des villes comme Paris, Lille ou Rennes se sont dotées d'un Bureau des temps pour analyser les usages temporels d’un espace public ou d’un bâtiment sur une temporalité donnée. Des inégalités temporelles sont notables du fait des différents rythmes de vie et de travail. Ils peuvent générer des conflits d’usage temporel entre les populations.

La vie urbaine est une affaire de temporalités. Il est nécessaire de tenir compte de la chronobiologie spécifique aux humains et au vivant pour ménager un lieu. Thierry Paquot

Rencontre enregistrée en juin 2019

Catherine Dameron, responsable du Bureau des temps à Rennes-Métropole

Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la cité

Thierry Paquot, philosophe et urbaniste

Mathieu Labonne, codirecteur des Colibris

Cyrille Poy, président Les CityZens