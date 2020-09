Dominique Sylvain adapte le réel à la fiction

Pour construire ses récits, Dominique Sylvain part du réel comme matériel d’écriture. Elle est en permanence à l’écoute d’une possibilité d’écriture. L’inspiration peut provenir d’histoires ou de faits journalistiques. The Economist et New Scientist font partie de ses outils de travail. Le journalisme anglo-saxon apporte une rigueur et combine différents types d’écriture. Selon elle, c’est en variant les styles, les ambiances, les moments d’accélération et de ralentissement que l’intrigue se fait. Dominique Sylvain module sa narration pour donner du rythme au récit. Elle fait appel également à l'instinct et à l'émotion.

Rencontre enregistrée en mars 2020

Avec Dominique Sylvain, autrice

Caroline de Benedetti, médiatrice du livre et co-fondatrice du magazine de littérature policière L'Indic

