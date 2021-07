« Ecrire un poème, c’est mettre sa nuit sur la table »

Après vingt ans passés dans le Loiret en France, Carl Norac retourne en Belgique et s’installe à Ostende à la recherche d’inspiration pour ses poèmes. Son recueil Un verre d’eau glacée est un journal intime sur ses premières années de vie dans cette ville où il est surnommé par les habitants « celui qui est arrivé sur la première vague venant de la mer ». Le titre fait référence au poème Je t’offre un verre d’eau glacée du poète belge Odilon Jean-Périer dont il s’inspire de « la poétique du jeu ». La poésie de Carl Norac ne cherche pas à décrire le monde, elle le façonne à son image.

Dans sa multiplicité, la poésie est une et indivisible. Carl Norac

À travers ses poèmes, il parle de son parcours de vie et de la construction de son enfance. « Il faut tant de nuits pour faire un homme », explique t-il. Face à ce qu’il appelle son burn in, il cherche à ralentir le temps et demande à son corps d’attendre. « Je me suis éloigné, j’ai fleuri autre part (…) Attends encore un peu mon corps, le temps d’un verre d’eau glacée. » Cette attente lui permet de « mieux mentir à la mort et à la vie ensemble ».

Il fait appel à sa mémoire qui, selon lui, ne fonctionne « qu’un pas sur deux », et nous partage des souvenirs de fugue, de promenades dans les dunes, évoque une chanson de Lou Reed écoutée à Berlin ou le fantôme de Marvin Gaye qui a séjourné une année à Ostende. Carl Norac s’inspire des écrivains voyageurs comme Saint-Exupéry, Nicolas Bouvier, Blaise Cendrars. Comme eux, il se met en quête de ce qu’il nomme « l’or du temps ». Il entreprend des voyages en Inde, en Indonésie, au Québec, au Sénégal. Ces terra incognita lui procurent à la fois « une illusoire échappée loin du monde » et un idéal de liberté auquel il aspire.

Entretien enregistré en février 2021

Carl Norac, poète

Sonia Déchamps, journaliste

