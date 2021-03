"La mutabilité urbaine est la capacité des villes à accueillir les changements et à favoriser les possibles"

Anne Durand, architecte-urbaniste, enseigne à l'Ecole d'urbanisme de Paris, ainsi qu'à l'Ecole d'architecture de Paris-La Villette. Elle a développé et illustré le concept de mutabilité dans son livre : "Mutabilité urbaine. La nouvelle fabrique des villes". La mutabilité urbaine part du principe que les villes actuelles, construites sur des projets de planification sur 20 ou 30 ans, acceptent mal le changement et l'imprévu. Or, les réalités écologiques et économiques nous imposent de trouver d'autres outils permettant souplesse et adaptation. Ainsi, de nouveaux projets voient le jour : créations de "plans-villes" au contenu éphémère, habitat participatif, utilisation d'espaces vacants (urbanisme transitoire), mise en réseau des initiatives locales ou conception de bâtiments économes en énergie.

Une rencontre enregistrée en juin 2020

