Autrice de "Saison des roses" sur le football féminin, Chloé Wary mêle dans sa bande dessinée les univers du manga "josei", du dessin animé et de la culture pop. En témoigne sa dernière œuvre "Beethov sur Seine" sur le compositeur Ludwig van Beethoven.

Le style de Chloé Wary a très tôt été influencé par des femmes "mangaka" comme Ai Yazawa (Nana, Paradise Kiss), Wataru Yoshizumi (Marmelade Boy) ou Kaho Miyasaka (Kare first love). Elle puise également son inspiration dans les films d'animation, Princesse Mononoké d'Hayao Miyazaki en tête.

Au travers de ses récits, Chloé Wary fait appel à des personnages féminins en quête d'indépendance et de reconnaissance. Pour son roman graphique Conduite interdite (2017), le féminisme en Arabie Saoudite est au cœur de l'histoire. Des femmes saoudiennes transgressent les lois de leur pays en conduisant des voitures sans les hommes. Son deuxième ouvrage, Saison des roses (2019) mélange son expérience personnelle de joueuse au sein d'un club de football et son environnement urbain. Chloé Wary y questionne la place de la femme dans cet univers sportif masculin.

Dans Beethov sur Seine (2020), la dessinatrice s'est immergée dans les coulisses de l'orchestre Insula orchestra en se rapprochant de techniciens du spectacle, d'agents, de musiciens et de musicologues. L'autrice se met elle-même en scène comme héroïne du récit. Son propos cherche à réconcilier la musique classique et la culture populaire, en convoquant notamment des stars de la pop comme Alicia Keys et Vitaa, toutes les deux admiratrices du compositeur Beethoven.

Retrouvez sur notre webmagazine Balises, l'entretien avec Chloé Wary : https://balises.bpi.fr/dans-la-bulle-de-chloe-wary/

Enregistrée en décembre 2020

Avec Chloé Wary, dessinatrice

Sonia Déchamps, journaliste