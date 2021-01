Entretien avec Michel Agier

Selon Michel Agier, la pandémie du Covid-19 constitue un “fait social total” au sens de Marcel Mauss. L’humanité est plongée dans un présentisme total et redécouvre la peur du cosmos et des forces telluriques qui la gouvernent. Elle est au prise avec la question de la "vie pure" dans sa dimension biopolitique. Au niveau planétaire, il y a désormais une complexité des frontières, la pandémie a ses propres frontières qui ne sont pas les frontières habituelles de l'homme. Les premières frontières de l’épidémie sont le corps et la peau. Les corps constituent ainsi des réseaux. On parle alors de "cluster", ce concept épidémiologique où l'unité sociale est formée par un réseau d'associations. Comme Frédéric Keck, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale-EHESS, Michel Agier a étudié différents éléments de la pandémie : les frontières, le rapport aux corps et les peurs au moyen d'outils anthropologiques que sont l’observation, la participation et la description. Il prend l'exemple du théoricien russe Mikhaïl Bakhtine qui a étudié les peurs cosmiques au Moyen-âge au sein des cultures populaires qui utilisaient des figures carnavalesques, des caricatures, des images de apocalyptiques pour mettre à distance ces peurs.

Contre toutes les illusions de progrès et de domination de la nature, nous revenons à la sage conscience de notre vulnérabilité commune. Michel Agier

Rencontre enregistrée en 2020

Avec Michel Agier, anthropologue et directeur d'études à l'EHESS

Raphaël Bourgois, journaliste à France Culture