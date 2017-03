Facebook, Twitter, Instagram : fictions de soi

Entre autobiographie et fiction, les réseaux sociaux déplacent les frontières entre vie privée et vie publique, jouant en permanence de l'ambivalence entre le plaisir de partager son histoire personnelle et la volonté de préserver son intimité et ses données.

“Tout art est autobiographique ; la perle est l’autobiographie de l’huître.” Federico Fellini

Que montre-t-on de soi-même sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Périscope, Instagram ou Tinder ? Qu'elle soit parfaitement contrôlée (e-réputation, profils fictionnels) ou non, que révèle notre image sur nous ? La question de l'identité sur les réseaux sociaux numériques et la manière dont ceux-ci sont devenus des supports d'écriture et d'affirmation d'une certaine image de soi.

Un débat enregistré en janvier 2017.

Virginie Julliard, ‎maître de conférences à l'Université de Technologie de Compiègne

Boulet, auteur de bande dessinée

Fanny Georges, maître de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Louise Merzeau, enseignante, médiologue et photographe.