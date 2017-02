Faut-il obéir à la "loi divine" ?

Que veut dire obéir à la "loi divine" dans une démocratie ? Peut-il y avoir cohabitation, sous quelle forme ? Qu’est-ce qui définit la loi, entre le penser et le faire, entre l’ici et l’ailleurs, le passé le plus lointain et l’actualité la plus brûlante...

"C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine." Victor Hugo dans "Les Misérables"

Un débat enregistré en 2016

Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue, Cnrs

Philippe Boukara, historien spécialiste du judaïsme contemporain

Charles Coutel, philosophe, Institut d’étude des faits religieux, Université d’Artois, membre du Comité Laïcité République

Philippe Gaudin, philosophe, Institut européen en sciences des religions, EPHE