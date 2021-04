Féminiser notre regard sur la migration

Avec la crise migratoire en 2015, les ethonologues et les géographes ont posé la question des migrations féminines. L'impact de la migration sur le corps des femmes est une nouveauté dans le champ des études sur la migration. Le mouvement féministe, avec son travail sur le corps comme objet politique, a une influence. Le corps des femmes est traversé par l’influence de contextes et de mécanismes politiques. Elles deviennent surnuméraires et indésirables. Questionner leur intimité corporelle permet de rendre visible leurs parcours, leurs vécus, leurs expériences et leurs histoires personnelles.

Pourquoi ce terme de migration autonome devrait être réservé aux femmes ? Pourquoi n’est-il pas appliqué aux hommes qui partent seuls ? L’usage de cette expression semble soutenir une vision positive de la migration féminine isolée. Partir seul serait le signe d’un élan émancipateur. Au pays de destination, les migrantes autonomes symboliseraient la réussite de l’intégration, en particulier lorsqu’elles se marient avec un autochtone. Ainsi utilisée, l’expression de migration autonome semble effacer toute forme de contrôle et d’encastrement social. Camille Schmoll, Les Damnées de la mer, 2021

Les femmes migrantes ont en commun deux formes de violences : la violence fondée sur le genre et la violence liée aux frontières. Les frontières sont désormais des espaces qui se diluent dans le temps. Elles ne sont plus seulement des tracés géopolitiques entre deux Etats avec une administration de contrôle qui gère les flux. Les femmes y vivent à la marge et dans des conditions d'incertitude et de suspension. Elles se retrouvent dans des périodes de transit où se mêlent drames et rencontres. Les politiques migratoires provoquent l’allongement de l’espace temps dans les frontières.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec : Olivia Elkaïm, journaliste et romancière

Camille Schmoll, enseignante-chercheuse à l'université de Paris, Umr Géographie-cités.

Marie Poinsot, politologue et rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations et responsable

