Fiction et non-fiction : les écritures du réel

Dans son roman Lisière (2020), Kapka Kassabova commence à écrire en se basant sur un microcosme de vies humaines. Son récit est fait de « géographies humaines », c’est-à-dire d’histoires non-dites, comme les traumatismes. Elle prend pour exemple le rideau de fer en Bulgarie qui a façonné les frontières de son pays et la vie des habitants. C’est une « géographie traumatisée ». Elle s’intéresse également à la matière poétique, c’est-à-dire aux motifs et aux symboles qui ressortent de ces géographies.

Quand on est un écrivain naïf, on ne décrit que la réalité crue du paysage. Quand on est un écrivain sentimental, on passe à l’émotion et au sentiment. Un écrivain doit constamment passer du paysage au paysage humain. Orham Panuk

Pour son roman Frontières (2016), Olivier Weber s’entretient avec des douaniers, des humanitaires, des migrants et des passeurs. « Les frontières sont des lieux de reportage. » Le reporter s’empare des faits, donne ses impressions personnelles, effectue des retours en arrière dans le récit et brosse des portraits. La notion de frontière est interrogée à partir des récits d’écrivains du voyage comme Goethe, Nietzsche, Kapuscinski, Hemingway. « Les romans de voyage transcendent la réalité, ils permettent de réenchanter le réel et de mieux l’expliquer. »

Rencontre enregistrée en février 2020

Avec Adrien Bosc, écrivain et éditeur

Kapka Kassabova, auteure et poétesse

Olivier Weber, écrivain et grand reporter

Yann Nicol, critique littéraire