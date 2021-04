Florence Aubenas, faire entrer le fait divers dans la littérature

Florence Aubenas commence son enquête sur le meurtre d’une postière de 28 ans dans le village de Montréal-la-Cluse, en 2008. L’acteur Gérald Thomassin, âgé de 35 ans à l'époque, est mis en examen. Dépêchée par Le Monde, la journaliste s’immerge dans le village situé à une quarantaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, au cœur de la « Plastics Vallée ». Le territoire est nommé ainsi en raison de la forte concentration d'entreprises du plastique sur place. Elle interroge tous les protagonistes de l’affaire pendant sept ans. L’article devient un reportage sur une France marginale et rurale.

La non-fiction française est devenue littéraire, elle emploie davantage la première personne du singulier. Florence Aubenas

Pour écrire Le Quai de Ouistreham (2010) et L’Inconnu de la Poste (2021), Florence Aubenas s’inspire des romans d’Honoré de Balzac, d’Émile Zola, de Georges Simenon. Ses récits prennent appui sur le courant de la non-fiction. Des auteurs comme Nicolas Mathieu avec son roman Leurs enfants après eux (2018) ou Philippe Jaenada avec La Serpe (2017) écrivent des reportages littéraires sur un milieu rural en marge, proches de ce courant. Aux États-Unis, les écrivains Tom Wolfe, Bruce Chatwin, Truman Capote et Ryszard Kapuściński sont les précurseurs de la « narrative non-fiction », à la croisée du journalisme et du récit personnel.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec Florence Aubenas, grand reporter et écrivaine

Mathieu Dejean, journaliste