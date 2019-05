Freud et le traumatisme psychique

Suite à la Première Guerre mondiale, Sigmund Freud s'est intéressé au traumatisme psychique et physique des blessés de guerre. Il a étudié la manière dont rêvent les traumatisés de guerre. Sa théorie est aujourd'hui prolongée avec le syndrome de stress post-traumatique.

En 1920, Sigmund Freud écrit l'article fondateur : “Au-delà du principe de plaisir” dans lequel il revoit sa théorie du rêve. Avec les traumatisés de guerre, le rêve n’obéit plus à la logique du désir refoulé. Le rêve qui se transforme en cauchemar post-traumatique ne se présente plus comme la manifestation d’un désir mais comme la répétition de l’effroi suscité par le cauchemar. C'est à partir des cauchemars des traumatisés de guerre que Freud va réviser sa conception du rêve et sa conception du traumatisme psychique.

La psychanalyse face au syndrome de stress post-traumatique

Rencontre enregistrée en décembre 2018

Clotilde Leguil, philosophe

Didier Cremniter, psychiatre

Bertrand Lahutte, psychiatre