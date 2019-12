Grand entretien avec l'historien Christian Jacob

Comment un domaine d’activité et de recherche devient-il une « matière » qui génère des objets et des réflexions ?

L'historien voit la pensée comme une forme d’« atelier » : une activité avec des acteurs, des matières premières, et des modes de fonctionnement comme la méditation, la re-mémorisation, ou encore le raisonnement. Les savoir-faire sont eux aussi considérés comme une « matière » qui se transforme en des gestes et des comportements particuliers. Ces « matières » peuvent donc être la source et l'aboutissement d’une pensée abstraite et conceptuelle autant que d’une pensée physique, manuelle. Les langues, par exemple, sont des matières abstraites qui façonnent nos pensées par leur logique interne, tout comme les gestes physiques de la main qui accompagnent, ponctuent et ajoutent un double discours à nos pensées exprimées.

Rencontre enregistrée en mars 2019

Christian Jacob, directeur de recherche au CNRS

Flore Garcin-Marrou, maître de conférences en études théâtrales, Université Sorbonne nouvelle Paris 3

Aurélie Mouton-Rezzouk, maître de conférences en études théâtrales, Université Toulouse Jean Jaurès