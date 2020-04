La décroissance : scénario pour une transition écologique réussie ?

Les biorégions sont basées sur l’idée d’autosuffisance territoriale, de sobriété, et d'équilibre entre les implantations humaines et les capacités de charge des écosystèmes. Ce concept a été développé dans les années 1970 en Californie et remis au goût du jour par le géographe italien Alberto Magnaghi. Pour réinventer la ville, il propose la « biorégion urbaine ». Selon lui, les agglomérations doivent être autogérées, autonomes, interconnectées et centrées sur la question de redimensionnement des échelles de vie. Il est en faveur d'un territoire réhabité non par des consommateurs de flux mais par des coproducteurs.

Agnès Sinaï, journaliste, enseignante à Sciences Po et fondatrice de l'Institut Momentum

Benoît Thévard, ingénieur et membre administrateur de l'Institut Momentum

Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l'émission De cause à effets le magazine de l'environnement (France Culture)