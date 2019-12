La géopolitique des revues

Le terme de géopolitique s'est diffusé largement dans la société depuis qu'il a été défini par Yves Lacoste dans les années 1970. Elle mobilise un imaginaire comme dans la géopoésie où des fragments de textes et de cartes se mêlent. C'est une méditation sur la tension d'être au monde, sur la projection de l'avenir. L'intérêt pour les cartes d'atlas et pour l'imaginaire géographique est fort en raison d'une complexification du monde et des conflits mondiaux.

Là où la carte découpe, les récits traversent. Michel de Certeau, l'invention du quotidien

Rencontre enregistrée en septembre 2019

Mathilde Roux, artiste plasticienne

Béatrice Giblin, rédactrice en chef de la revue Esprit

Mohamed Megdoul, directeur de publication de la revue Immersion

Santiago Mendieta, directeur de publication de la revue Gibraltar

Ulysse Baratin, revue En attendant Nadeau