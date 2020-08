La littérature entre documentaire et fiction : dialogue autour d'Un monde sans rivage

Un monde sans rivage (2019) est un récit documentaire et un roman d’aventure. C'est un livre à rebours. Il commence par une rencontre avec les archives des photographies des explorateurs, puis s'attache à décrire leur expédition menée en 1930 sur l'île Blanche. Hélène Gaudy crée une sorte de "mouvement archéologique". Ce travail d'enquête avait été réalisé également pour son précédent roman Une île, une forteresse : sur Terezín (2015), elle s'était intéressée à un documentaire sur le "ghetto modèle" offert par Adolf Hitler aux juifs. Elle se demande comment il peut y avoir une intrication entre la fiction et l'attestation. Les différents documents étudiés pour l'écriture (journaux de bords, messages envoyés par oiseaux) montrent comment les explorateurs sont à la fois dans une conscience de leur mort et une conscience de constituer leur légende. Pour l'autrice, la puissance du document est une construction de soi. La peinture d'Edward Munch et le cinéma de Gus Van Sant dont elle s'est imprégnée lors de ces recherches y participent.

Il n’y a pas d’illusion de rencontre avec le passé dans Un monde sans rivage. Laurent Demanze

Rencontre enregistrée en mars 2020

Avec Hélène Gaudy, plasticienne et romancière

Laurent Demanze, professeur de lettres modernes