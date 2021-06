La littérature pour apaiser la mutilation

Ils s’appellent Antoine, Ayhan, Frédéric, Gabriel et Sébastien et ont participé aux manifestations à Bordeaux, Paris, Tours. Ils étaient étudiant, plombier, apprenti chaudronnier, ouvrier. Des métiers manuels qu’ils ne pourront plus exercer de la même manière. Ils s’expriment sur leur expérience et leur ressenti avec un grand détachement. La subjectivité de leur parole permet aux lecteurs de s’immerger dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes débutées en octobre 2018.

Le récit est collectif et fonctionne à la manière d’un documentaire. Il se détache de l’actualité et prend le temps d’analyser le trauma d’une mutilation. Sophie Divry a choisi de traiter la parole comme un matériel documentaire. Ce type d’enquête où s’efface l’auteur rappelle le texte Je suis d'ailleurs et d'ici de Violaine Schwartz sur d’anciens et d’actuels demandeurs d’asiles originaires d’Arménie, Du Kosovo, d’Ethiopie. Les témoignages des cinq mutilés font usage de détails pour décrire le contexte de la manifestation et le choc post-traumatique. Ils dénoncent comment les manifestations ont changé en France depuis celles organisées contre la loi “Travail” en 2016.

Le titre fait directement référence à Une main coupée (1946) de Blaise Cendrars sur son expérience de la Première guerre mondiale. Pour Sophie Divry, s’entretenir avec des manifestants qui ont été “exclu” de l’espace public suite à leur traumatisme, est une manière de partager une parole qui n’est plus entendue par les médias et la classe politique. Le livre redonne toute sa place à l’écoute et au temps historique et constitue de fait un témoignage à dimension civique.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec Sophie Divry, écrivaine

Guénaël Boutouillet, journaliste

