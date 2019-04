La "méthode Fröbel" : comprendre la nature de l'enfant

Le pédagogue allemand Friedrich Fröbel pense le jeu comme un "moyen de ramener l'existence humaine à sa source". En créant les Kindergarten (jardins d'enfants) en 1840, il met en place une forme d'éducation familiale qui "s'adresse avant tout aux mères et non aux maîtres".

À la fin du 18e siècle, les penseurs romantiques allemands s’interrogent sur la valeur éducative du jeu. Ils s’inspirent principalement de Jean-Jacques Rousseau et de sa vision théorique de l’éducation de l’enfant. Le pédagogue allemand Friedrich Fröbel est l'un des premiers à donner une fonction pédagogique au jeu au sein des Kindergarten (les jardins d’enfants). Selon lui, si l’enfant n’est pas capable de lire ou d’écrire, l’apprentissage doit passer par un autre moyen comme la discussion, le jeu ou les travaux manuels. Fröbel a développé des matériels pédagogiques comme des blocs de construction géométriques et des activités pour enseigner aux enfants les formes et les relations trouvées dans la nature. Pour lui le jeu est « naturel », c’est à l’enfant de décider de la fonction d’un jeu.

L'éducation sera ainsi une façon de restituer à l'homme son humanité perdue... Exister, c'est en dernière analyse éduquer. Friedrich Fröbel

Comment penser les relations entre jeu et éducation ?

Rencontre enregistrée en janvier 2019

Gilles Brougère, professeur en sciences de l'éducation

Aymeric Brody, chercheur

Louise Tourret, journaliste