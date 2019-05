Lacan et le déclin de la psychiatrie

En 1946, Jacques Lacan écrit Propos sur la causalité psychique, un texte fondamental dans lequel il rend compte du déclin de la clinique psychiatrique. Il perçoit déjà le risque pour la psychiatrie de chercher la cause de la folie dans la neurologie. Selon lui, la folie s’approche en questionnant l’être, la vérité et le rapport au langage. Cette position l'oppose à son confrère le psychiatre Henri Ey, dont la théorie de « l’organo-dynamisme » donne pour origine aux maladies psychiatriques à la fois des causes neurologiques et psychiques.

Réformes de l'institution : que devient la psychiatrie sans la référence humaniste ?

Rencontre enregistrée en janvier 2019

Francesca Biagi-Chai, psychanalyste

Pierre Sidon, psychiatre

Clotilde Leguil, philosophe