Laurent Binet : l’écrivain et la fiction de l’Histoire

Dans ces trois romans HHhH, Civilizations et La septième fonction du langage, Laurent Binet mêle le documentaire, l'enquête et une vision parodique du reportage.

Dans HHhH, Laurent Binet s'interroge sur le fait de fictionnaliser un événement historique. Le roman raconte l'attentat organisé par des parachutistes tchéquo-slovaques contre Reinhard Heydrich à Prague en 1942. L'auteur parle de la difficulté à raconter une histoire vraie. Il rapproche son récit du "méta-récit" qui mêle à la fois la conversation et le commentaire. HHhH est décrit comme un "Pomo Novel" (Nouvelle post-moderne). Selon Laurent Binet, lorsque le roman s'interroge sur sa propre existence, il est considéré comme moderne et réflexif. Il prend l'exemple de Don Quichotte, première oeuvre moderne et réflexive.

Le premier roman est une question d’équilibre entre paranoïa et lucidité. Laurent Binet

Avec Civilizations, il s’intéresse à la conquête de l'empire Inca par Francisco Pizarro González. L'idée du roman provient de l'essai De l’inégalité parmi les sociétés du géographe Jared Diamond. Laurent Binet se demande s'il n'est pas possible d'inverser cet événement historique. Si l'empereur de l'empire Inca Atahualpa venait capturer Charles Quint en Europe, que se passerait-t-il ? Le livre fait référence au jeu vidéo de stratégie Civilization et porte une perspective ludique. Laurent Binet lui donne également une portée uchronique. L'histoire est réinventée et racontée de manière contre-factuelle. L'écriture de Civilizations s'imprègne des récits de chroniques des Conquistadores, des livres d’histoire académique sur l’Inquisition et des romans picaresques de La vie de Lazarillo de Tormes.

Rencontre enregistrée en mars 2020

Laurent Binet, écrivain et agrégé de lettres modernes

Guénaël Boutouillet, journaliste