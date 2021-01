Le Golfe, nouveau centre du Moyen-Orient ?

A partir des années 1990, les Emirats arabes unis ont déployé une stratégie de diplomatie économique et militaire. Elle trouve ses racines dans une volonté de survie et de différenciation vis-à-vis du Qatar et de l’Arabie Saoudite. Avec la crise financière de 2009, les Emirats arabes unis ont bénéficié d'un effet d'opportunité économique. Leurs liquidités sont utilisées comme levier d'influence dans les relations bilatérales avec les partenaires occidentaux.

Les Printemps arabes en 2011 ont généré une menace sécuritaire et des craintes pour les dirigeants des pays du Golfe. Grâce à cette vacance de pouvoir régional, les pays du Golfe ont ainsi pu avancer leurs intérêts. Il y a actuellement dans la région moyenne orientale une stratégie de déploiement portuaire à la fois civile et militaire. Les pays du Golfe défendent désormais leurs intérêts propres. Ils réalisent des interventions armées ("Hardpower"), utilisent leurs ressources économiques pour asseoir leurs ambitions géopolitiques ("RealPolitik") et s'opposent à tout essor des frères musulmans dans la région.

Rencontre enregistrée en décembre 2020

Avec Emma Soubrier, docteur en science politique,

Clément Therme, Clément Therme, spécialiste du monde iranien, chercheur au CERI (Sciences Po)

Dorothée Schmid, responsable du programme « Turquie contemporaine et Moyen-Orient » à l’IFRI

