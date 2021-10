Le journalisme reporter selon Allan Kaval

En quoi consiste réellement le métier de journaliste reporter ? Quels en sont les difficultés, les défis, les évolutions dans le monde d’aujourd’hui ? Allan Kaval, prix Albert Londres 2020, s'interroge sur le fait de rapporter et de transmettre au public une information de plus en plus complexe.

Le journaliste reporter est un « rapporteur d’informations », qui se rend sur le terrain pour faire une enquête, réaliser ou produire un reportage. Que ce soit en France ou à l’étranger, sur des terrains de paix ou de guerre, seul ou avec une équipe, son objectif est de rapporter l’information la plus juste possible et de la transmettre au public pour que celui-ci puisse prendre connaissance de l’état du monde et construire son propre jugement.

Le journalisme d'enquête a émergé en France dans un paysage médiatique dominé par le journalisme politique. Au tournant du XIXe siècle, le modèle anglo-saxon du reportage et le journalisme scientifique, issu du courant naturaliste d'Emile Zola, se mutualisent pour former la veine du grande reportage. Les reportages d'Albert Londres, sur le bagne de Cayenne et sur les ghettos en Pologne, naîtront de cette filiation. Avec l'écrivain et journaliste politique Bernard Lazare, naît le journalisme d'investigation. Ses reportages font connaître au public des faits et des documents confidentiels.

Dans les années 1980, 1990, le journalisme d'investigation s'impose dans les rédactions du Monde, de l'Express, du Point. Les dossiers traités vont mettre en cause les grands partis politiques, les institutions d'Etat mais aussi des procédures au sein des marchés publics. Les années 2000 marquent le renouvellement du modèle avec l'arrivée d'une nouvelle génération de journalistes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez sur notre webmagazine Balises l'entretien avec le journaliste Hervé Brusini

Rencontre enregistrée en septembre 2021

Avec Allan Kaval, Journaliste

Hervé Brusini, Journaliste