Le monde ne sera sauvé que par des insoumis !

Comment transformer la critique de ce monde devenu inacceptable en acte ? C'est le questionnement qui nourrissait l'intranquillité de l'écrivain Dionys Mascolo, homme d’engagements aux côtés de Marguerite Duras, Maurice Blanchot ou André Breton. Désormais, comment survit cet esprit d'insoumission ?

Alors que l'on parle du désengagement des intellectuels, que nous raconte la mobilisation des nouveaux mouvements démocratiques, celles des collectifs et des réseaux sociaux ? Et s'ils incarnaient aujourd'hui "l'esprit qui dit non" ? L’esprit d’insoumission, hier et aujourd’hui.

Une rencontre enregistrée en mai 2016.

Edgar Morin, sociologue et philosophe

Leyla Dakhli, spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain.

Dominique Cardon, sociologue et professeur associé à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.

* Titre faisant référence à une citation d'André Gide.