Le nouvel « esprit » de la démocratie

Dans les années 1960, émerge l'idée de participation des citoyens aux décisions publiques. Cette démocratisation s'est illustrée notamment au travers du conseil des jeunes ou des jurys citoyens. La société devenant plus « complexe » et « réflexive », elle implique la mise en place de lieux de discussions et de débats informels. Benjamin Barber développe le constat selon lequel les États-nations sont impuissants pour gérer la crise environnementale. Les citoyens se mobilisent et interpellent les autorités en dehors des circuits et des organisations politiques traditionnelles. La notion de démocratie participative les mobilise désormais sur des sujets sociétaux et environnementaux au niveau local. En témoignent les budgets participatifs et les sondages délibératifs.

La démocratie est une action continuelle du citoyen qui requiert sa présence vigilance. Pierre Mendès France

Actuellement la démocratie participative est portée par le mouvement du municipalisme libertaire. Le théoricien Murray Bookchin a élaboré ce système de démocratie directe au Selon lui : « c’est dans la gestion des communs à l’échelle locale et dans la fédération de ces communautés que résident l’avenir de nos sociétés. C’est là que l’on va pouvoir développer des compétences démocratiques et le vivre ensemble. » Ce mouvement translocal fonctionne en autonomie relationnelle. Il s'étend désormais en Pologne, en Italie, en Espagne au travers des « villes sans peurs ».

Le système de domination entre nous humains, nous le reproduisons sur la nature. Murray Bookchin

