L'engagement amoureux, à quoi bon ?

Si l'amour peut s'exprimer de multiples façons, l'engagement amoureux dépend lui, du type d'union choisi par le couple. Plus il est difficile de mettre fin à une union, et plus l'engagement sera fort. En la matière, c'est donc aux couples mariés que revient la palme de l'engagement.

Mais les époux savent-ils réellement, au jour de leur mariage, à quoi ils s'engagent ? On croit souvent qu'une relation affective appartient à la sphère privée, et que chaque couple est libre de fixer ses propres règles. C'est oublier que le mariage est aussi une institution, dont les règles, qui s'imposent aux époux, sont définies par l’État. Ce principe tend néanmoins à s'atténuer, les individus étant de plus en plus libres de définir un engagement "sur-mesure". L’engagement amoureux, entre libertés individuelles et contrôle de l’Etat.

Une conférence enregistrée en juin 2017.

Sapho Marekovic, avocate au Barreau de Paris en droit de la famille.