Les algorithmes de rédaction remplaceront-ils les journalistes ?

Apparus au début des années 2000 dans les rédactions des journaux américains, les robots journalistes sont capables de rédiger des dépêches, des brèves et des comptes-rendus de séances boursières, d’événements sportifs et de résultats électoraux. Comment fonctionnent t-ils ?

Le robot journaliste est un algorithme de rédaction programmé pour traiter un ensemble de données chiffrées et textuelles à la fois publiques et privées. Les principales tâches journalistiques sont routinières comme la sélection, le tri et la hiérarchisation de données statistiques. En 2014, Quakebot est l’un des premiers robots à avoir analyser des données sismiques pour le Los Angeles Times. Les articles sont intégrés dans des scénarios d’écriture et produits de manière automatique et factuelle avec un modèle de mise en forme fixe. Les robots journalistes gagnent aujourd'hui en autonomie et se perfectionnent grâce aux données stockées. La question de la véracité informationnelle se pose alors.

Rencontre enregistrée en juin 2018

Michel Lallement, professeur de sociologie du travail

Yann Moulier Boutang, professeur de sciences économiques

Damien Desbordes, journaliste et écrivain

Tiffany Blandin, journaliste

Alix, Christophe, chef du service Économie et Futurs Libération