Les éditions Verdier réinventent la littérature contemporaine

Les éditions Verdier mènent des projets littéraires qui allient création et critique. "Celui qu'on cherche habite juste à côté", l'essai de Georges-Arthur Goldschmidt sur Franz Kafka et la condition juive en est l'exemple type. Avec ses traductions d’œuvres de littérature russe, tchèque et japonaise, les éditions Verdier "revivifient" la langue étrangère, "nœud d'intensité et de vérité".

Rencontre enregistrée en mai 2019

Lionel Ruffel, auteur, co-fondateur du master de création littéraire à l'Université Paris 8

Samy Langeraert, auteur

Patrick Boucheron, historien

Catherine Perrel, directrice de collection "Slovo", traductrice

Jean-Yves Masson, directeur de collection "Der Doppelgänger", traducteur

Dominique Reymond, comédienne

Johan Faerber, enseignant, critique et éditeur