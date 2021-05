Les Enfants de la Clarée, un reportage citoyen

En 2017, Raphaël Krafft et une journaliste suisse rencontrent des habitants de la vallée de la Clarée qui accueillent et viennent en aide aux migrants guinéens. Il conçoit son récit sous la forme de portraits. Les “passeurs” français sont d’anciens militaires mais aussi des accompagnateurs de moyenne montagne à la retraite. Ils organisent des maraudes et transfèrent les migrants vers le foyer d’accueil de Briançon aux mépris des patrouilles de police et des poursuites judiciaires.

Le reporter prolonge son reportage jusqu’en Guinée Conakry suite à un dialogue avec une classe d’élèves de la commune de Névache. Sur place, il enquête sur la biodiversité locale et les conditions de vie des jeunes guinéens ayant pour projet de fuir leur pays. Il s'interroge particulièrement sur la “communication d’influence” de l’Union Européenne et de l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) qui investit dans des campagnes de sensibilisation aux dangers liés aux voyages au lieu de financer l’éducation et la formation. Le but étant d’inciter la jeunesse guinéenne à rester au pays.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec : Raphaël Krafft, grand reporter, écrivain

Sarah Polacci, animatrice de débats littéraires et journaliste à Radio France

