Les monnaies locales en devenir

70 monnaies locales sont actuellement en circulation en France. Depuis 2000, elles connaissent un second souffle grâce au Chiemgauer en Allemagne ou aux banques communautaires comme la banque Palmas au Brésil. Face au régime d'unicité monétaire son rôle dans la transition économique est déterminant.

La monnaie est un "fait social total" selon Marcel Mauss. Elle touche à l'ensemble des sphères sociale, politique, culturelle, religieuse et économique. Sa capacité à créer du lien social entre les individus lui donne un statut de "médiateur". Il n'existe pas de société sans monnaie car la monnaie est constitutive de "la dette de vie à l’origine de toute société" selon Marie Fare. C'est un lien social universel de nature économique, symbolique et politique. Au sens de Bourdieu, elle fait partie de l'habitus de ses utilisateurs, elle leur est "incorporée".

L’argent monnayé n’est pas, à proprement parler, un des sujets du commerce, mais seulement l’instrument que les hommes sont convenus d’employer afin de faciliter l’échange d’une marchandise pour une autre. Ce n’est pas une des roues du commerce : c’est l’huile qui rend le mouvement des roues plus doux et plus aisé. David Hume

Les monnaies locales complémentaires sont des initiatives citoyennes pour répondre aux défis de la crise systémique. Leurs objectifs de relocalisation des échanges au niveau local en font de puissants instruments de redynamisation des territoires. La particularité de la monnaie locale tient dans le fait qu'elle fédère et médiatise des initiatives citoyennes qui existent déjà. Elle favorise le circuit court et s'appuie sur un réseau d'acteurs locaux (commerçants, artisans, consommateurs, producteurs...). Les grandes enseignes et les entreprises sont exclues de ce circuit monétaire. La réflexion actuelle porte sur l'implication des collectivités territoriales dans les projets de monnaies locales.

Rencontre enregistrée en septembre 2019

Marie Fare, enseignante-chercheuse à l'université Lumière Lyon 2

Brigitte Abel, cofondatrice d'une monnaie pour Paris, la Pêche