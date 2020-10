Les plantes sont-elles sensibles ?

Depuis Charles Darwin et ses écrits sur le comportement des plantes et leur sensibilité à la lumière, les biologistes savent que les plantes apportent une réponse adaptée lorsqu’elles sont soumises à des facteurs extérieurs comme le vent. Est-ce que cela préfigure une intelligence sensible ?

La sensibilité a été définie d’abord dans le monde animal et chez l’homme. Il s’agit de la capacité des êtres vivants à percevoir des stimulis à travers les sens. Ce sont des cellules sensorielles réceptrices de facteurs extérieurs comme la lumière pour la vue ou les vibrations de l’air pour l'ouïe. Le transfert des informations se fait jusqu’au cerveau qui les traite pour les interpréter. La réponse se produit dans la sensation. Il s'agit de la formation d’une image dans le cerveau. La sensibilité nécessite deux événements : la perception et la réponse. Chez les plantes, la perception est dans la feuille et la réponse est dans le mouvement du foliole. Depuis 30 ans, les travaux des biologistes révèlent que les plantes sont sensibles au toucher et aux flexions. Lorsqu’elles sont soumises au vent, elles ont une croissance en hauteur moins importante mais un meilleur ancrage racinaire et une croissance en épaisseur plus visible. Ce syndrome de réponse s’appelle la Thigmomoprhogenèse, c’est-à-dire la fabrication de la forme au contact.

Les plantes sont des êtres merveilleusement étendus, ce sont des êtres de surface. Elles prennent toute la mesure de l'espace qui les entoure à travers leur feuillage. Jean-Baptiste Veyrieras

Rencontre enregistrée en septembre 2020

Catherine Lenne, maître de conférence et directrice de la Maison pour la science en Auvergne

Marc Williams Debono, chercheur en neurosciences, poète et essayiste

Jean-Baptiste Veyrieras, journaliste à Science et vie

