Les routes marines de l'Internet

Sous les océans du globe, des millions de kilomètres de câbles relient les continents et assurent 99% du trafic internet et téléphonique entre ces terres émergées. Ils font voyager nos SMS et nos images en utilisant parfois les routes commerciales d’hier.

• Crédits : ullstein bild - Getty

Il y a plus d’un million de kilomètres de câbles sous-marins, soit 25 fois le tour de la Terre. Toutes ces autoroutes de l’information portent un nom : Marea, SeaMeWe, Greenland Connect ou Hiberia Express (qui peut router l’équivalent de 1500 numéros de National Géographic en 30 millisecondes !) pour n’en citer que quelques-unes.

Une conférence enregistrée en février 2017.

Nicolas Demassieux, directeur de la recherche d'Orange.