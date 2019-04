Les serious games : « entre jeu et non-jeu »

Clark Abt est un des premiers pédagogues américains à avoir effectué des recherches dans les années 1960 sur le concept de serious games (jeu sérieux). Selon lui, « le serious games est un ensemble de jeux adaptés et développés pour réaliser des tâches sérieuses ». Dans les années 1970, il considère les jeux de société comme des outils d’apprentissage et de formation à l’usage des employés d’entreprises. Sa vision des jeux sérieux englobe également les jeux de rôle, les jeux de plein air et les jeux sur ordinateurs. Ce n’est que dans les années 1990 que les industriels et le gouvernement américain s'intéressent au potentiel économique des jeux sérieux.

Retrouvez sur Balises le webmagazine de la Bibliothèque publique d'information, l'ensemble des articles sur le jeu et l'apprentissage

Se divertir au point d'apprendre : gamification et serious games

Rencontre enregistrée en mars 2019

Julian Alvarez, chercheur et concepteur de serious games

Vincent Berry, sociologue

Louise Tourret, journaliste et productrice de l'émission Être et savoir