Les violences sexistes : quand les femmes prennent la parole

Dans les années 1970, le Mouvement de libération des femmes (MLF), dénoncent les violences sexistes. De nombreux écrits militants, des manifestations de nuit et des procès politiques mettent en lumière des harcèlements dans la rue, au travail, des violences conjugales. Des prémisses de #Metoo.

La question des violences masculines à l'encontre des femmes a été analysée par de nombreuses revues scientifiques dans les années soixante-dix. Questions féministes est une des premières à aborder la problématique de la domination patriarcale. En 1977, la sociologue britannique Jalna Hanmer publie un article sur la conceptualisation de la violence masculine comme outil de contrôle social sur les femmes. A partir de témoignages et d'expériences de violences vécues par les femmes, elle montre que ce sont des hommes proches et connues de ces dernières qui perpétuent ces actes.

La conférence de l'ONU sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en 1995 a permis de montrer que beaucoup de pays européens comme la France ne s'étaient pas dotés d'outils de mesure des violences masculines. C'est en 2000 que l'enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF) voit le jour en France. La démographe Maryse Jaspard et une équipe pluridisciplinaire de sociologues, de psychologues, et de démographes, révèlent que les principales violences sont intrafamiliales et sexuelles.

Rencontre enregistrée en janvier 2021

Ovidie, réalisatrice, journaliste, écrivaine et actrice

Anaïs Bourdet, fondatrice du projet Paye Ta Shneck, co-animatrice du podcast Yesss

Valérie Rey-Robert, écrivaine, créatrice du blog Crêpe Georgette

Elsa Dorlin, philosophe, professeure à l'université Paris 8