L'Europe, combien de divisions ?

L’Europe est traversée par de nombreux clivages historiques, géopolitiques et économiques. Les pays nordiques (Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, Autriche, Irlande et une partie des pays d’Europe centrale et orientale) soutiennent la rigueur budgétaire et la compétition économique. Les pays méditerranéens défendent le rôle de la puissance publique et les politiques de relance de l’Union européenne.

La France et l'Allemagne incarnent la construction européenne historique. Selon Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président Jimmy Carter, "la France vise la réincarnation et l'Allemagne, la rédemption." Les deux pays ont des rapports différents à l'Union Européenne. La France s'est positionnée contre la Communauté européenne en 1954. Elle défend également une Europe "puissante" pour asseoir sa sphère d'influence sur la scène internationale. L'élargissement de l'Union Européenne serait pour elle source d'affaiblissement. De part son passé militariste avec la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est impliquée dans la construction européenne pour ne pas se retrouver isolée. Pour le pays, la politique étrangère européenne doit être avant tout économique. L'objectif étant de conserver son statut de puissance exportatrice.

D'autres pays comme l'Italie et l'Espagne conservent un rayonnement sur la scène européenne de part leur passé historique. Leurs intérêts économiques et diplomatiques sont néanmoins différents. L'Italie s'ouvre davantage aux Balkans, aux pays arabes et à la Chine avec laquelle elle cherche un partenariat économique. L'Espagne est confrontée à une pression démographique provenant des pays du Sud. Elle fait également face à la question du terrorisme islamiste et basque.

Des tensions avec la Russie, l'ouverture à la Chine

La Russie reste un point de tension pour l’Union Européenne. Les pays baltes, la Suède, la Pologne lui sont hostiles et la considèrent comme impérialiste et éloignée des valeurs européennes. Les autres pays conservent un lien fort, notamment en raison de leur dépendance énergétique en gaz et des intérêts économiques noués par le passé. La France et L'Allemagne jouent un rôle important dans la désescalade avec la Russie, notamment en freinant l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN.

La Chine ne constitue pas une source de conflits en Europe. Elle propose des projets de coopération comme l’alliance “16 1”, avec les seize pays d’Europe Centrale et Orientale. Ces liens sont d’ordre économique, la Chine cherchant à exporter ses entreprises dans ces pays-là. Elle entend également intensifier ses échanges commerciaux, notamment en augmentant ses importations dans le domaine agro-alimentaire. Cette alliance s’inscrit dans les “Nouvelles routes de la soie”. Avec ce projet lancé en 2016, la Chine crée un large réseau de partenaires commerciaux en Europe. Des pays comme l’Italie, la Macédoine ou la Slovénie l’ont rejoint, portant à 65 le nombre de pays membres sur tous les continents. De leur côté, les USA ont créé “l’initiative des trois mers” qui englobe les espaces maritimes des mers Baltique, Adriatique et Méditerranéenne avec douze pays. Cette alliance est considérée comme un “point de rencontres” entre les différents chefs d’Etat de l’Union Européenne. Elle vise à concrétiser des projets économiques afin que les pays de ces zones atteignent un niveau de développement similaire à celui des pays occidentaux d’Europe.

L'Europe s'alignent sur les intérêts américains

La relation avec les États-Unis est défendue par des pays atlantistes comme les Pays-Bas, le Danemark et les pays d’Europe centrale et orientale. La France et l’Allemagne sont les deux pays à s’opposer aux décisions militaires des États-Unis, notamment lors de la guerre en Irak en 2003, au côté de la Belgique et du Luxembourg. Là où d’autres pays européens comme l'Italie et les Pays-Bas, avaient envoyé des troupes armées.

Les pays européens et les États-Unis sont divisés sur la question de l’indépendance d’Israël. Certains États sont davantage enclins à proposer leur aide envers ce dernier pour des raisons historiques (l’Allemagne, à cause de la Shoah) ou par proximité avec les États-Unis, comme les Pays-Bas et les pays d’Europe centrale et orientale. L’Union Européenne se divise régulièrement sur ce dossier. Un vote à l’Assemblée générale des Nations unies sur le « rapport Goldstone » qui réclamait une enquête sur l’offensive israélienne à Gaza durant l’hiver 2008-2009, n'a pas abouti à une adhésion des États-Unis.

Les intérêts européens sont indissociables des intérêts américains. En raison de la prédominance de la langue anglaise qui s'est répandue et a remplacé le français dans les institutions européennes. L'Europe s'est transformée avec l'influence de l'économie, de la politique et de la culture américaine. Le modèle démocratique américain s'est imposé en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. La création de l'OTAN en 1949, permet désormais aux Etats-Unis d'imposer un modèle de civilisation occidental basé sur le capitalisme libéral et l'état de droit.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez sur notre webmagazine Balises, le dossier en lien avec la rencontre : "L'Europe sous présidence française"

Rencontre enregistrée en février 2022

Avec : Claude-France Arnould, diplomate, conseillère du président de l'Ifri (Institut français des relations internationales) pour les relations pour les affaires européennes,

Maxime Lefebvre, diplomate et professeur en questions internationales à Sciences Po et à l’ESCP Europe,

Georges Mink, sociologue et politiste, spécialiste de l’Europe Centrale et orientale (CNRS, ICCEES),

Véronique Auger, journaliste présidente de l'Association des journalistes européens