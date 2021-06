Lisette Lombé, poétesse du pouls du monde

Dans son recueil de poèmes Brûler, Brûler, Brûler (2020), Lisette Lombé revient sur ses engagements féministes et sur son rapport à l’écriture poétique et au slam. Elle convoque les thèmes de la double identité, de la maternité et du racisme.

Écrit après une période de burn-out, Brûler, Brûler, Brûler, parle des violences psychologiques et physiques subies par les femmes. Le titre fait référence à toutes les formes de violence qui se reproduisent au fil des époques. Selon elle, les injustices sociales et raciales transcendent le passé, le présent et le futur. Pour composer le recueil, Lisette Lombé se base sur son métier de formatrice en insertion professionnelle et sur son expérience des ateliers d’écriture avec des femmes. Comme dans Venus Poetica (2020), elle s’interroge sur leur désir, leur corps, leur sexualité et les violences qu’elles endurent. Le poème « La famille », évoque par exemple l’actualité liée à #MeToo et aux affaires d’inceste. Elle y énumère les différents agresseurs sexuels et se demande combien il y aura de femmes encore violées dans cette « famille ».

Le thème de l’héritage colonial parcourt tous ses poèmes. Elle se définit elle-même comme une « Bettie Page postcoloniale » dont l’identité a intégré les cultures belge et congolaise. Elle parle de « troisième identité ». Le poème « Qui oubliera » rappelle le passé colonial avec la Belgique : « Qui oubliera ? / Qu’à un Noir on disait tu… » Brûler, Brûler, Brûler, rend également hommage à des « fantômes » comme celui de Patrice Émery Lumumba, homme politique et résistant congolais assassiné lors de la lutte pour obtenir l'indépendance du Congo.

Dans le poème « Collages », elle évoque Mawda Shawri, une enfant Kurde tuée par la police belge à l’âge de deux ans alors qu’elle tentait de rejoindre le Royaume-Uni avec des passeurs. Le verbe « coller » renvoie aux périodes de découpage d'images en noir et blanc qu’elle s’aménage lorsque la violence de l’actualité est insupportable. « Le collage est l’exutoire quand il n’y a plus de mots », explique t-elle.

Pourquoi perdrais-je encore salive et énergie à essayer de convaincre ceux et celles qui nous résument, nous être humains de couleur à des nuisibles, alors je ne dis plus rien, je colle. Lisette Lombé, 2021

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec : Lisette Lombé, slameuse et poétesse

Sarah Polacci, journaliste et animatrice à France Bleu Sud Lorraine

