Machine molle et improvisation musicale

Les capacités d’apprentissage et de stockage de sons des machine sont infinies. Une nouvelle interaction entre le musicien et la machine est possible. Se pose la question du degré de liberté et d’adaptation. Avec l’intelligence artificielle, l’autonomie laissée aux machines leur permet d’être auto-apprenantes. La création de “tubes” de musique composés de sons aléatoires pourra se faire sans la main de l'homme.

Conférence enregistrée en juin 2018

Bernard Lubat, musicien

Marc Chemillier, chercheur EHESS au Centre d'analyses et de mathématiques sociales (CAMS)

Gérard Assayag, chercheur à l’IRCAM au laboratoire « sciences et technologies de la musique et du son (STMS)

Philippe Le Guern, professeur en Sciences de la Communication université de Nantes