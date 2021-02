Masterclasse avec Helena Třeštíková

Helena Třeštíková est la cinéaste du temps qui passe, de l’enregistrement de la vie telle qu’elle avance. Dans ses films, elle mélange l’histoire intime de personnages ordinaires et la grande histoire de la Tchécoslovaquie.

Depuis le début de son parcours, Helena Třeštíková s’est en effet spécialisée dans l’observation sur le long terme, ses films s’étirant sur 10, 15 ans, voire même 35 ans. Un de ses premiers films, tourné de 1980 à 1987 « Histoire de couple », a été repris 20 ans après en 2007.

Cette observation de multiples vies, par une succession de sauts temporels, lui permet d’accéder à la singularité de chaque être et aux changements de la société qui l’entoure. Elle adapte ainsi le principe du « journal intime » au tournage de ses films. Toujours avec une petite équipe de trois personnes, elle réalise ainsi plusieurs portraits de personnages uniques tournés sur plusieurs années, jeunes délinquants, marginaux ou toxicomanes – comme « René » (2008), « Katka » (2010) ou « Mallory » (2015). Cinéaste généreuse et sensible, elle a su filmer les exclus, en redonnant parfois un sens à leur vie.

Une rencontre enregistrée en janvier 2021

Helena Třeštíková, cinéaste et documentariste tchèque

Joël Farges, producteur et réalisateur français