Sages femmes de Marie Richeux

Dans Sages femmes, Marie Richeux part de son passé familial pour parler des générations de filles-mères au 19e et 20e siècle. Le roman, à la frontière entre réalité et fiction, questionne le destin de ces femmes, contraintes à la survie en exerçant le métier de tisserande, de couturière.

Sages femmes s’ouvre sur une question “Elle est où, la maman ?” Cette question, posée par Suzanne, trois ans, fille de l’auteure narratrice du texte, est le point de départ de l’enquête sur le passé de ses aïeules mères-porteuses. Elle va alors interroger ses tantes, sa mère afin de connaître l’histoire de ces femmes qui, au 19e siècle, et ce sur plusieurs générations, accouchaient d’enfants sans être mariées et trouvaient ensuite un travail dans le tissage pour subvenir à leurs propres besoins. Ses recherches la mènent jusqu’à des archives, des cimetières, des textes religieux et des tableaux qui lui donnent quelques indices sur leur passé. C’est finalement à l’Hôtel-Dieu de Reims, devenu musée d’histoire, qu’elle fait la connaissance de Marie-Julie, fille d’une mère-porteuse. La narratrice y découvre des courtepointes brodées, conservées dans ce lieu, qui vont l’amener à rencontrer des historiennes, des artistes, des juristes, des sages-femmes. A travers les vies de ces mères-porteuses, surnommées les “ventres maudits” par la société, Marie Richeux met en lumière leur combat pour garder une certaine dignité grâce au travail du textile.

On a toutes, dans notre généalogie, des femmes qui, pour sortir de leur condition crasse, ont cousu, à la fois pour survivre et aussi pour créer du beau. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier cette dimension, elles créaient du beau. Vous, en écrivant, vous continuez, petit point par petit point, d'accord, mais un roman, ça permet de tirer le fil qu'on a choisi, on n'est jamais réductible à ça. Vous êtes aussi, nous sommes aussi surtout une multitude d'autres choses. Marie Richeux

Rencontre enregistrée en janvier 2022

Avec : Marie Richeux, romancière et journaliste, productrice de l’émission "Par les temps qui courent" (France culture)

Nicole Pellegrin, historienne, spécialiste de l’anthropologie historique (CNRS)

Marcelline Delbecq, artiste, écrivaine et critique d’art