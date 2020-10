Neiges intérieures est une quête existentielle

En 2018, Anne-Sophie Subilia a pour projet de créer avec des artistes plasticiens une oeuvre collective scénique. Pour se faire, elle effectue un voyage d’un mois en voilier le long de la côte ouest du Groenland. Son roman Neiges intérieures est inspiré de ce voyage. L’autrice y tient un journal de bord de fiction à la première personne. Ce format lui permet de de rendre compte des facettes intérieures et extérieures de chacun de ses personnages présents à bord. Elle effectue également un travail introspectif à différentes échelles de grandeur en décrivant à la fois ses besoins primaires en matière de nourriture, d’affection, de liberté et ses ressentis sur le temps, l’espace. Le journal de bord donne à voir des bribes et des fragments de sa vie passée. Il intègre des mémos, des moments de confession, des poèmes. Ces morceaux dévoilés permettent de faire des allers-retours dans les temporalités, les projections, les désirs. La diariste parle aussi des rapports d’animalité avec les paysages arctiques. Selon elle, ce nouveau rapport à l’environnement est un réapprentissage des sens. Elle se retrouve plongée dans une contemplation méditative où le temps et les repères spatiaux explosent.

Rencontre enregistrée en février 2020

Anne-Sophie Subilia, écrivaine

Yann Nicol, journaliste

