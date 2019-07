Le cerveau n'a pas deux consciences

La recherche de Michael Gazzaniga démontre que lorsqu'une connexion est interrompue dans un cerveau, une information reçue par un hémisphère telle qu'un mot, une image ou une sensation tactile n'est pas transmise à l'autre hémisphère. Au final, les deux hémisphères sont capables de réaliser des tâches de manière indépendante. L'hémisphère gauche a des fonctions linguistiques et l'hémisphère droit traite des informations visuelles et spatiales et s'occupe de la reconnaissance des visages.

Rencontre enregistrée en mai 2019

Avec Albert Moukheiber, docteur en neurosciences