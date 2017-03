Notre intimité est-elle en danger ?

Que reste-t-il de notre intimité, aujourd’hui tellement sollicitée et instrumentalisée que nous finissons par douter de son existence même ? Et pourtant, l'intime ne serait-il pas le dernier endroit où s'exprime le moi profond, véritable, et qui sait, peut être révolutionnaire...

• Crédits : Steven Case / EyeEm - Getty

Les doutes, c’est ce que nous avons de plus intime. Albert Camus," Carnets"

Une rencontre enregistrée en mars 2015.

Philippe Aigrain, Denis Lachaud, Marion Lary, Noémi Lefèbvre, Amalia Ramanankirahina, Jean-Paul Thibeau, artistes

Annie Benveniste, Marie Ladier Fouladi, Michel Kail, Christiane Vollaire, chercheurs

Sophie Wahnich, historienne.