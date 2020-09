Olivia Rosenthal rassemble les vies fragmentées

L’éloge des bâtard (2019) raconte des vies singulières avec des généalogies rompues. Pour Olivia Rosenthal, ce sont des biographies faites de vides et de pleins. Les neuf activistes présents dans le récit possèdent une part orpheline manquante. Leurs histoires sont faites de relations non apaisées avec leurs parents. A travers ce livre, Olivia Rosenthal remet en question la famille en tant que fiction normative. Comme pour On n'est pas là pour disparaître (2007) et Que font les rennes après Noël ? (2010), elle produit un récit d'émancipation où s'entremêlent des voix discordantes.

Rencontre enregistrée en février 2020

Olivia Rosenthal, romancière et dramaturge

Guénaël Boutouillet, journaliste

