Penser en théâtre et en écriture

Pour construire ses spectacles, Nathalie Béasse utilise des matières symboliques et simples comme la terre, le corps humain, l'eau et des objets en lien avec la famille, le quotidien ou la solitude tel qu'un matelas. Partition rouge, anthologie de poèmes et de chants des indiens d'Amérique du Nord, est une de ses principales sources d'inspiration notamment pour son spectacle Le bruit des arbres qui tombent. Le motif de la cosmogonie revient fréquemment dans la matière textuelle qu'elle emploie. Les performances questionnent la posture du corps humain. Elles sont construites sur le mouvement avec des rupture rythmiques et sonores, des répétitions et des chutes.

Rencontre enregistrée en novembre 2019

Nathalie Béasse, artiste, metteure en scène et fondatrice de la compagnie Nathalie Béasse

Aurélie Mouton-Rezzouk, maître de conférences en études théâtrales Université Sorbonne Nouvelle Paris 3