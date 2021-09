Peut-on atteindre la sobriété numérique ?

En 2018, le CNRS estime que l'ensemble des technologies numériques représente 10% de la consommation d'électricité mondiale. Ce secteur émet 4% des émissions de gaz à effet de serre. Comment réduire l'usage de nos terminaux numériques et leur donner une seconde vie en cas d'obsolescence programmée ?

La fabrication d'un terminal numérique (ordinateur, tablette, téléphone...) nécessite de grandes quantités de matières premières comme le fer, le zinc, l'aluminium, le plomb, la silice. De nombreuses terres rares sont exploitées pour concevoir les puces et les composants électroniques comme le lutécium, le tantale, l'hafnium... L'extraction de ces minerais a des impacts en termes de pollution de l'eau et des sols. C'est notamment en Afrique Centrale que provient le tantale. Son exploitation provoque des conflits armés en République Démocratique du Congo. Entre 40 et 60 métaux sont utilisés dans la conception d'un terminal numérique.

La durée moyenne d'utilisation des terminaux numérique est limitée. Elle est de deux ans en moyenne pour les téléphones, trois ans pour les ordinateurs portables et cinq ans pour les ordinateurs portables. La courte durée de vie des appareils est due à l'usure des composants et à l'utilisation prolongée de la mémoire vive. Les mises à jour du système d'exploitation et des logiciels contribuent également à l'obsolescence programmée.

La sobriété numérique consiste à utiliser les terminaux numériques de manière modérée pour prolonger leur durée de vie. Cela passe notamment par l'entretien de son appareil pour le maintenir en l'état mais aussi par l'achat de terminaux reconditionnés ou d'occasion. Le recyclage en passant par un revendeur en téléphonie et en informatique est également une solution pour récupérer des composants ou des métaux.

Rencontre enregistrée en septembre 2021

Avec : Caroline Sohn, membre du collectif d’experts GreenIT.fr

Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l'émission De cause à effets le magazine de l'environnement (France Culture)