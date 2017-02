Peut-on encore rêver dans un monde prisonnier du réel ?

Dans un monde toujours plus complexe traversé de conflits et de luttes idéologiques, nous créons des métaphores, des images, des symboles et des mots qui forment des représentations sociales. Quel rôle notre société peut-elle encore donner à l’imaginaire ?

• Crédits : MATJAZ SLANIC - Getty

Les représentations sociales permettent de questionner les tensions entre individu et société, psychologie et culture, identité et altérité, croyance et connaissance.

Une rencontre enregistrée en 2013.

Nikos Kalampalikis, professeur de psychologie sociale

Serge Moscovici, psychologue et philosophe.