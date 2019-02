Pierre Bourdieu : “La virilité est à la fois un piège et un privilège”

Pendant des siècles et des millénaires, la virilité est considérée comme un mythe et une évidence. Les hommes doivent montrer un ensemble de marqueurs de puissance (physique et sexuelle). Ces injonctions morales et coercitives sont appliquées comme des normes. Depuis les études de genre, la hiérarchie entre les sexes tend à disparaître. Est-ce la déconstruction d’une idéologie “viriarcale” ?

Tu seras viril ! Le masculin en question.

Rencontre enregistrée en janvier 2019

Olivia Gazalé, philosophe, co-fondatrice des Mardis de la philo

Phia Ménard, performeuse, metteuse en scène

Raphaël Liogier, sociologue et philosophe

Julie Clarini, journaliste, rédactrice en chef du cahier des Idées du Monde