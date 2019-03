Quand les déchets deviennent des routes

L’incinération produit des fumées (gaz acide, poussière, dioxine…) et des cendres appelées mâchefers qui sont réutilisés comme matériaux pour les sous-couches routières ou comme remblais de voirie. Ce mélange de métaux, de verre, de silice, d’alumine, de calcaire et de chaux a pour partie un potentiel polluant. Leur utilisation se fait après analyse chimique et classification (valorisable, valorisable après maturation, stockable). Suite au Grenelle de l’environnement de 2012, le ministère de l’Ecologie a revu les réglementations sur la valorisation du mâchefer comme matériau de construction des routes.

Les tendances sont actuellement à la diminution des déchets acheminés dans les incinérateurs. En effet, les agglomérations constatent une baisse du volume des ordures ménagères. Notamment en raison de la hausse de fréquentation des déchetteries, des vides-greniers et par une consommation « raisonnée » des ménages français.

Zéro déchet : pourquoi pas moi ?

Rencontre enregistrée en novembre 2018

Anne Le Guenniou, Zero Waste France

Margaux Calon, Zero Waste France

Odile Podpovitny, Zero Waste France

Tristan Duhamel, Zero Waste France