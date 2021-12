Que faire pour demain : Mobilisations citoyennes

Le militantisme écologiste s’est développé avec la montée de l’individualisme, la méfiance envers les Etats et les entreprises. La généralisation des réseaux sociaux a permis aux militants de diffuser leurs revendications plus rapidement. Des mouvements comme “Occupy” à New-York ou Hong-Kong révèlent des mobilisations jeunes, festives et éphémères où les réseaux sociaux ont une place centrale. Depuis les années 1960, les mouvements écologistes ont amené dans le débat public des controverses sur l’expérimentation animale, les corridas, la fourrure, les pesticides. De nombreux projets pouvant nuire à l’environnement ont été annulés ou reportés grâce aux mobilisations citoyennes. Par exemple, l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, lancé en 2003 et abandonné en 2018 ou la ligne à très Haute Tension Cazaril-Aragon entre la France et l’Espagne, dont le projet est suspendu en 1996 par le gouvernement Juppé.

Il nous faut découvrir un moyen objectif d’évaluer l’efficacité et l’effet de tout micro militantisme d’ampleur mondiale, si diversifié et disparate sur le plan géographique, pour envisager l’avenir. Parfois sans structure, sans idéologie particulière, sans expérience ni connaissance de l’histoire des combats, souvent jeune et toujours fortement connectée, une nouvelle forme de la contestation a progressivement émergé

Les associations écologistes utilisent un modèle de communication dont ne disposent pas les grandes entreprises : la communication participative. Celle-ci repose sur la mobilisation collective de citoyens. Elle passe par différents types d’actions :

Actions de non-coopération

Actions de légitimation publique : pétitions, manifestations, jeûnes, procès

Actions directes offensives/défensives comme les occupations, boycotts et interpositions.

Actions de sensibilisation festives et conviviales.

Avec : Clément Sénéchal, porte parole de Greenpeace France

Adelaïde Charlier, Youth for Climate Belgique

Geneviève Azam, Attac

Steven Jambot, producteur de l’Atelier des médias sur RF