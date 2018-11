Que reste t-il de la chasse à la baleine en Alaska ?

Les bruits sous-marins provoqués par le forage pétrolier et les levées sismiques entraînent la déviation des routes migratoires de la baleine boréale. Principale source de subsistance des tribus Iñupiats, la chasse à la baleine boréale répond à un savoir-faire transmis de génération en génération et partagé au sein de la communauté. Le réchauffement de l’Arctique fait craindre une diminution du nombre d’espèce et un recul de la saison de chasse. Un contrôle est désormais supervisé par des organismes de cogestion en partenariat avec la Commission baleinière internationale et des quotas sont réévalués chaque année.

Conférence enregistrée en janvier 2018

Zoé Lamazou, réalisatrice

Victor Gurrey, dessinateur